Elisabetta Canalis prova ad avvicinarsi alla Corvaglia | Non ti vuole vedere neanche col binocolo

(Di domenica 25 giugno 2023) Nelle scorse settimane si era molto parlato di una fotografia pubblicata su Instagram da. Il motivo? Lo scatto ritraeva la showgirl in compagnia di Maddalena, collega nonché ex amica, e tutto aveva lasciato supporre che tra le due fosse tornata la pace dopo anni di...

Questi alcuni degli ospiti che vedremo nel corso delle puntate: Matteo Berrettini,, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke ...Leggi Anche Daa Taylor Mega, shopping da vip a Milano In coppia I vip si godono anche qualche momento di coppia, approfittando della città che inizia a svuotarsi. Alessandro ...elodie Ivan Rota per Dagospia Nella notte della Kickboxing alla Reggia di Venaria anchetorna sul ring: sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo.. 'Quando la distanza tra di ...

Kickboxing, Elisabetta Canalis ha vinto la sfida con Angelica Donati: ecco come si è allenata La Gazzetta dello Sport

La showgirl è stata protagonista del Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition aggiudicandosi il primo posto ...La stilista racconta a Tgcom24 come la perseveranza sia stata la chiave per la realizzazione del suo sogno di bambina ...