Elisa Esposito rifatta? La TikToker del corsivo risponde | Non posso negare che

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 giugno 2023)? Finalmente laregina del 'a questa domanda spiazzando tutti i suoi fan per le sue parole inaspettate Laha ricevuto notorietà nell'estate del 2022 quando è esplosa la moda di parlare in ''. Trattasi di un modo di articolare le parole a dir poco singolare che consiste nel non pronunciare le vocali in maniera precisa, ma di mixarle tra di loro, in uno slang che si potrebbe definire biascicato. I video in cui la ragazza dava lezioni di questa strana lingua sono diventati in breve tempo viralissimi sul social cinese che l'ha incoronata regina indiscussa. Per tale ragione, un numero esorbitante di utenti ha iniziato a seguirla, facendola ...