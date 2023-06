Elezioni regionali Molise | urne aperte | 240mila al voto

(Di domenica 25 giugno 2023) Si vota oggi fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00dalle ore 7 indove si vota oggi e domani per le. Sono circagli elettori chiamati alper il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente di Regione. Alle ultime politiche hanno votato in 138.087. Sono tre i candidati in corsa per Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per i Progressisti (centrosinistra e M5S) ed Emilio Izzo con la lista civica ‘Io NonI Soliti Noti’. Oggi si vota fino alle 23.00 mentre domani dalle 7.00 alle 15.00. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

