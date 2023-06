Elezioni in Turingia | in Germania il partito di estrema destra Afd ottiene la prima vittoria a un voto locale

(Di domenica 25 giugno 2023) Robert Sesselmann, deldiAfd, è il nuovo sindaco del distretto di Sonneberg in. Il candidato di ultraha infatti vinto al ballottaggio contro il rivale della Cdu, Juergen Koepper, sostenuto da un’ampia coalizione di partiti (Spd, Verdi, liberali e Linke). Per lavolta nella sua storia partitica, l’Afd è riuscito a conquistare una caricadi alto livello. Secondo il risultato provvisorio, Sesselmann – scrive Welt – ha ottenuto il 52,8% dei voti al ballottaggio, contro il 47,2% di Koepper. Nelleper il Landrat (il presidente distrettuale) svoltesi oggi – domenica, 25 giugno – il candidato diera il favorito. Sesselmann si era infatti affermato al ...

Nella regione della Turingia, in Germania, i riflettori sono puntati sulle elezioni del distretto di Sonneberg, dove si sta svolgendo un ballottaggio per la carica di sindaco: in vantaggio si trova un ...