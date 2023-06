Elezioni in Grecia | Nea Dimokratia verso la vittoria | potrà formare un governo monocolore

(Di domenica 25 giugno 2023) Il partito di centrodestra Neadi Kyriakos Mitsotakis si avvia a vincere leinun, senza ricercare alleanze. Secondo i primi exit poll diffusi dall’emittente Ert, Neaha raccolto tra il 40 e il 44% dei voti, seguita da Syriza di Alexis Tsipras si ferma a una percentuale compresa tra il 16,1 e il 19,1. Terzo il Pasok con il 10-13%, quindi il Partito comunista (Kke) tra il 7,2 e il 9,2 per cento. Aver rifiutato l’incarico alleche si sono svolte quaranta giorni fa, porta quindi Mitsotakis esattamente nella condizione in cui voleva essere: potersi permettere di governare da solo, senza dover mediare con qualche alleato. Secondo la legge elettorale greca, ...

L'affluenza dei cittadini greci alle 16.00, ora locale, ha raggiunto il 40,77%, mentre nelledi maggio, alla stessa ora, era stata del 48,76%. Lo riporta il sito di Kathimerini. questo grazie a un " bonus" fino a 50 seggi al partito vincitore (che era stato eliminato nelle ultimedi maggio) dopo le quali tutti i tentativi di formare un governo insono ...Roma, 25 giu. Urne aperte oggi inper il secondo turno dellelegislative, che dovrebbero assicurare la maggioranza assoluta in parlamento al partito conservatore Nuova Democrazia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis.

La Grecia oggi di nuovo al voto per le elezioni politiche Agenzia ANSA

