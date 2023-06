Elezioni in Grecia | Mitsotakis verso la vittoria | conservatori in testa al 40% Gli Spartani dell’ultradestra tornano in Parlamento

(Di domenica 25 giugno 2023) Il centrodestra di Kyriakossi avvia a vincere lein. Secondo i primi risultati ufficiali, sul 70% dei voti scrutinati, il partito conservatore Nea Dimokratia ottiene il 40,51%, Syriza il 17,90%, il Pasok il 13,56%, il Kke il 6,96%. «Sento più forte il dovere di servire il mio Paese. Rimarrò fedele al mio dovere nazionale, senza tollerare presunzione e arroganza», ha dichiarato, commentando ladel suo partito alle. Anche il partito di estrema destra, salito alla ribalta dopo aver ricevuto il sostegno dell’ex membro di Alba Dorata, Ilias Kasidiaris (attualmente in carcere dove sta scontando una pena di 13 anni per aver partecipato a un’organizzazione criminale, ovvero il partito neonazista ormai disciolto ...

Elezioni in Grecia, Mitsotakis ha la maggioranza: «Un mandato pieno, ora governiamo da soli»

