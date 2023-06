Elezioni in Grecia | la destra vince la scommessa del voto

, aperti i seggi per lepoliticheI primi exit poll diffusi dall'emittente Ert sul voto indanno il partito conservatore Nea Dimokratia di Kyriakos Mitsotakis in testa tra il 40 e il 44%, Syriza dell'ex premier di sinistra Alexis Tsipras secondo tra il 16,1 e il 19,1%, il Pasok terzo ...... questo grazie a un " bonus" fino a 50 seggi al partito vincitore (che era stato eliminato nelle ultimedi maggio) dopo le quali tutti i tentativi di formare un governo insono ...

In Grecia si vota ancora Il Post

Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.Si sono aperti in Grecia i seggi per il secondo turno delle elezioni generali in cinque settimane. L'ex primo ministro e leader di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis spera di vincere ...