Elezioni Grecia | ritorno ai seggi | Mitsotakis in testa nei sondaggi

(Di domenica 25 giugno 2023) Il voto, a sole 5 settimane dalla precedente tornata, per eleggere il nuovo Parlamentooggi in, circa 9,8 milioni chiamati oggi alle urne a sole 5 settimane dalla precedente tornata per eleggere il nuovo Parlamento. Isuggeriscono una netta vittoria per il conservatore Nea Dimokratia, guidato dal primo ministro Kyriakos. Secondo alcuni, il partito potrebbe ottenere più del 40% dei voti. Il secondo partito più forte potrebbe essere l’Alleanza di sinistra radicale (Syriza), guidata da Alexis Tsipras, che secondo ipotrebbe guadagnare circa il 20%. In tutto, circa 32 partiti si candidano alle. Isono aperti dalle 7, ora locale, e chiudono alle 19. Le prime previsioni sono attese poco dopo, sulla base degli exit ...

Il voto, a sole 5 settimane dalla precedente tornata, per eleggere il nuovo Parlamentooggi in, circa 9,8 milioni chiamati oggi alle urne a sole 5 settimane dalla precedente tornata per eleggere il nuovo Parlamento . I sondaggi suggeriscono una netta vittoria per il ...7.50di nuovo al voto per legislative Inseggi aperti fino alle 19 per le secondelegislative in 5 settimane. Il premier conservatore Mitsotakis cerca un mandato pieno e una maggioranza parlamentare assoluta per formare un "...AGI - Dopo lelegislative del 21 maggio , oggi latorna alle urne per un nuovo confronto tra i conservatori di Nuova Democrazia (ND), che puntano alla maggioranza assoluta, e la coalizione di ...

Il Paese torna alle urne dopo un mese. E la coalizione conservatrice del premier Mitsokatis ha 20 punti di vantaggio sulla sinistra ...Crollo dei rendimenti per i bond sovrani in Grecia, dove oggi si tengono le nuove elezioni politiche. Atteso il trionfo di Nuova Democrazia.