“Einstein non lo sa” | il nuovo singolo di Marco Martinelli

(Di domenica 25 giugno 2023) foto di Lucas PossiedeMILANO – E’ uscito il video di disponibile su tutte le piattaforme e negli store su etichetta Suoni dall’Italia distribuzione Believe. L’universo tutto si regge su leggi macroscopiche e microscopiche che coincidono, forze che trovano la loro radice comune nella fisica e nella chimica. “non lo sa” spiega lo stupore di una sua intuizione che oggi, a distanza di anni, stiamo avendo modo di confermare ed apprezzare: tutto si fonde con la forza unificatrice dell’amore. Pensiamo al fenomeno dell’entanglement quantistico, dove due elettroni sullo stesso livello energetico, anche se separati, continuano ad essere legati al punto che, se ne fai girare uno su sé stesso in senso orario su Plutone, l’altro su Sirio comincerà a fare altrettanto, oppure ai fenomeni di condivisione di elettroni tra atomi che creano i legami chimici della tantissima ...

... propriosi possono sovvertire le leggi della quantistica - dice ancora Siciliani de Cumis - La ...dei quanti (particelle elementari associate a campi di forze già ipotizzate da Planck e, ...Sono incapace di concepire l'infinito, eppureaccetto il finito. Vorrei solo che questa ... (Albert). In gioventù impariamo, in vecchiaia capiamo. (Marie von Ebner - Eschenbach). La ...Sono già stati identificati dei settori di osservazione particolarmente promettenti che peròsono studiabili con gli strumenti attuali Si,Telescope avrà un impatto rivoluzionario in ...

Einstein ed Eulero messi alla prova Media Inaf

I punteggi stratosferici nei test sono rari, hanno ampi margini di errore e, in generale, non indicano che uno vincerà il Nobel ...Abbiamo incontrato il leggendario regista, che ci ha parlato del suo nuovo film – Oppenheimer – e della minaccia di un'apocalisse Ai ...