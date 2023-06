Edoardo Tavassi e Micol fanno sul serio | ecco chi si trasferirà dei due e in quale città

Leggi su 361magazine

(Di domenica 25 giugno 2023)Incorvaia sempre più innamorati e decisi ad iniziare la convivenzasono sempre più decisi a iniziare una convivenza e stanno progettando insieme dove e chi seguirà l’altro. Ne ha parlato, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio. “Ormaiha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e giù per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa come la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita o qualcosa di simile, probabilmente dovremmo trovare una casa più grande”. Dunque la bella siciliana lascerà Milano dove ha vissuto sinora e siper ...