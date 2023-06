Edoardo Donnamaria ha fatto un torto ad Antonella Fiordelisi? La segnalazione

(Di domenica 25 giugno 2023)si sono lasciati (fino alla prossima riappacificazione). Dopo la conferma della rottura, si sono espressi in merito numerose persone.haunad? Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa, ex fidanzati di, hanno voluto dire la loro in merito e non ci sono andati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Anche se con una battuta ironica, dunque,ha fatto intendere di non credere alla fine della storia tra Fiordelisi ee che, com'è accaduto quando hanno partecipato al Grande ...Antonella Fiordelisi esi sono lasciati. A dare la notizia è stata proprio la giovane influencer ed ex gieffina che su Instagram si è mostrata in lacrime per il suo ormai ex fidanzato. Sui social, però, ...... dopo qualche settimana di tira e molla, Antonella edsi sono lasciati e l'hanno comunicato ... nella chiacchierata che ha fatto con i suoi follower, Fiordelisi ha accusatodi averla ...

Antonella Fiordelisi: Mi sento sfruttata da Edoardo Donnamaria, non mi può trattare così Fanpage.it

Spunta una segnalazione dopo la crisi che stanno vivendo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (che coinvolge altri due ex vipponi) ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati. A dare la notizia è stata proprio la giovane influencer ed ex gieffina che su Instagram si è mostrata in lacrime per il ...