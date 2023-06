(Di domenica 25 giugno 2023)originario di Sulmona (L’Aquila), è statovenerdì sera, intorno alle 23,30 italiane, da un gruppo di criminali travestiti da poliziotti che ha fatto irruzione nel suo ristorante di Guayaquil, in, che si fa chiamare Benny, è molto famoso nel Paese. La notizia è arrivata anche in Abruzzo, destando preoccupazione e sconcerto tra amici e parenti. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro. Secondo le prime informazioni, nel locale sono entrati due individui con la divisa della polizia, seguiti da altri due uomini armati di pistola e mitraglietta che lo hanno prelevato. Il momento del rapimento è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale. Da quel momentoè scomparso nel nulla. Oltre ad amici e ...

Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante TGCOM

Rapito nel suo ristorante di Guayaquil lo chef abruzzese, originario di Sulmona, Panfilo Colonico. Da venerdì non si hanno più notizie dopo l'irruzione nel locale di commando di falsi poliziotti ...