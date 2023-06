Ecuador | rapito cittadino italiano | Farnesina segue vicenda

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – Unè statoin. Lo hanno riferito fonti della, secondo cui l'ambasciata italiana a Quito, in raccordo con il ministero degli Esteri, stannondo la. Il rapimento è avvenuto venerdì, per il momento non si hanno ulteriori dettagli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Un italiano è stato sequestrato nelle ultime ore in. L'ambasciata d'Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione, si apprende dalla Farnesina....almeno 430 i prigionieri morti in incidenti all'interno delle carceri su tutto il territorio nazionale Almeno 12 persone sono morte e tre sono rimaste ferite nei violenti scontri scoppiati in...Un cittadino italiano è statoin. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui l'ambasciata italiana a Quito, in raccordo con il ministero degli Esteri, stanno seguendo la vicenda. Il rapimento è avvenuto ...

Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante TGCOM

È delle ultime ore la notizia del sequestro di un italiano in Ecuador. A darne informazioni è l'ambasciata italiana a Quito, in costante contatto con il ministero degli Esteri italiano, che sta ...Un cittadino italiano è stato rapito in Ecuador. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui l’ambasciata italiana a Quito, in ...