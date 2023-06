“Ecco qual è il momento migliore per rimanere incinta” | la teoria della TikToker Lilly Scott

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 25 giugno 2023)può non essere così semplice, specialmente se si vive una fase di stress, fatto che può influire sul concepimento. A volte, però, prestandoche attenzione in più al calendario raggiungere l’obiettivo può essere più semplice. Questa è ladi, una donna che ha voluto condividere con un video su TikTok, in breve diventato virale (più di sei milioni le visualizzazioni in poche ore), la sua esperienza e spiegare come sia meglio agire. La giovane mamma, infatti, pensa ci sia unnel corso dell’anno per iniziare una gravidanza. @the? original sound -“Ilper ...