“È successo dietro le quinte del concertone” Gianni Morandi e Blanco | si incontrano per la prima volta dopo il disastro di Sanremo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 giugno 2023)si. I due artisti italiani si sono rivisti, per lail tragico momento all’Ariston, nel backstage del concerto per l’Emilia. Ma cosa èe sopratutto, cosa si sono detti?di arrivarci è bene capre il contesto, ovvero quello del super concerto in favore delle zone colpite dall’alluvione e dalle seguenti frane avvenute un mese fa in Emilia. A Campovolo infatti, a Reggio Emilia, è andato in scena un grande evento con artisti di tutta Italia che si sono susseguiti sul palco. E tra loro, anchee appunto. >> “Sì, è tutto vero”. Amadeus, non poteva ...