È morto Frederic Forrest | l’attore di Apocalypse Now aveva 86 anni

Leggi su tpi

(Di domenica 25 giugno 2023) È, celebre attore americano che ha vestito i pdello Chef nel film del 1979now. A dare il triste annuncio è stata la collega e amica Bette Midler, attrice che recitò con lui in The Rose, film per il qualefu candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. L’uomo si è spento all’età di 86: “Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto in questi ultimi mesi. Era un attore straordinario e un essere umano brillante, e sono stata fortunata ad averlo avuto nella mia vita”, le parole dell’attrice., si legge su Variety.com, èvenerdì 23 giugno a Santa Monica, a confermare la notizia anche la sorella Ginger Jackson. Il regista che ...