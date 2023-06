È l' inizio della fine Caos Russia | la profezia di Podolyak su Putin

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) La crisiè sotto gli occhi di tutti. A un passo dal colpo di Stato, Prigozhin ha deciso di fermare il gruppo Wagner che già marciava su Mosca ed era arrivato a poche centinaia di chilometri dalla capitale russa. Ma, grazie alla mediazione di Lukashenko, si è raggiunto un accordo tra le parti e, almeno per ora, la capitolazione del regime disembra rinviata. «Comunque andrà, questo è l'di». Lo dice in una intervista a "Repubblica" il consigliere dell'Ufficio presidenziale Mykhailo. «Non poteva che finire così, ce lo aspettavamo - afferma - Le prossime ventiquattro ore saranno decisive per le sortiFederazione». «Se Prigozhin dovesse raggiungere il suo obiettivo, una parte ...