È caduto un tabù | le parole di Bergoglio su Emanuela Orlandi riaccendono la speranza

(Di domenica 25 giugno 2023) Cinquecento metri di lontananza non impediscono di sentire: da una parte di via della Conciliazione, lato Castel Sant'Angelo, i familiari dimanifestano perché da 40 anni esatti la ragazza è scomparsa, e non se ne sa più nulla; all'altra estremità, in piazza San Pietro, il Papa usa una parola, «vicinanza», che alimenta le speranze o almeno fa sentire meno soli. Ognuno sente l'altro; lui ascolta loro, loro ascoltano lui. Mai, in quattro decenni, Vaticano e famigliaerano sembrati così vicini, nemmeno quando Giovanni Paolo II si era espresso ufficialmente - anche lui all'Angelus - il 3 luglio 1983. «Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia, la quale è nell'afflizione per la figliadi 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha ...