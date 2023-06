È ancora viva quell’anima dell’India tanto amata da Gandhi?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 giugno 2023) “L’India dei Villaggi” di Berengo è l’ago della bussola che guida da lontano queste mie giornate indiane, mentre Rahul – divenuto ormai un amico – è il mio pilota in carne e ossa. Mi muovo insieme a lui nella città di Indore e nei villaggi sul suo motorino, oppure da solo in tuk tuk o a piedi fino a sconfinare fuori dall’abitato dove la natura, non più compressa dal cemento, giganteggia. Inarrivano immagini e sensazioni che mi catturano e mi fermo a fotografare. E arrivano anche i pensieri. Mi allontano dal caos delle vie di Indore e, nell’entrare in hotel, rifletto: non a caso proprio qui, nel brulicare incessante di ogni forma vivente, in queste terre d’Oriente sono nate le più antiche pratiche meditative, indispensabili per regalare una sosta alla mente. I numerosi templi,piuttosto frequentati, sono luoghi di quieto intervallo nello ...