Dove vedere Italia-Svizzera in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro | canale | programma | orari | tv e streaming

(Di domenica 25 giugno 2023) Messa in archivio la prima partita disputata giovedì contro la Francia, l’torna in campo per il suo secondo impegno nei Campionati Europei Under 21 2023. La formazione guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato oggi alle ore 18.00 scenderà in campo allo stadio di Cluj (Romania) per sfidare lain un match che si annuncia già di capitale importanza. Dopo il primo turno, che ha visto la vittoria beffarda della Francia, e proprio quella degli elvetici in rimonta con la Norvegia, siamo già a un momento decisivo del torneo. Siamo a due terzi del cammino nella prima fase del campionato di categoria e, ovviamente, la sfida odierna potrebbe definire molto riguardo i destini del nostro raggruppamento. Il Girone D, in questa domenica 25 giugno, propone anche (fischio d’inizio fissato alle ore 20.45) la sfida tra Francia e Norvegia che andrà a ...

Europei Under 21, Svizzera-Italia: dove vedere in tv la seconda gara nel girone

