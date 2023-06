Doppio riconoscimento per il Liceo Giannone al BCT

...decine di migliaia di giovani vanno all'estero perché ottengono salari migliori e il... Germania, Austria e Francia mantengono livelli molto elevati fino ad arrivare aldei nostri. ...... dall'organico aggiuntivo alcanale di reclutamento per assumere in ruolo i precari da Gps, ... Intanto, continuano le vertenze per ildei diritti negati al personale precario. ...In primo piano, infatti, troviamo ilschermo digitale: il Digital Cockpit da 10,25 pollici ... il cruise control adattivo, la frenata d'emergenza conpedoni e ciclisti, il sistema ...

Nuovenergie tra le eccellenze del settore energia: doppio ... Comune di Rho