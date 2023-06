Donne | lavoro | politica e sport La versione di Silvia Salis Coni

Leggi su formiche

(Di domenica 25 giugno 2023) Qualcosa certamente, anche a livello ico, ha iniziato a muoversi, ma a passo ancora troppo lento per ritenere che le cose siano definitivamente cambiate. “Quello dell’uguaglianza di genere è un tema fondamentale sul quale occorre fare ancora moltissimo”, ha commentato in questa intervista a Formiche.net il vicepresidente vicario del, che ha subito aggiunto: “Credo si faccia ancora troppa difficoltà a comprendere la natura profonda della questione, che è tutta economica: un Paese nel quale lesono al traino -in cui non lavorano, non producono e non possono fare figli perché non hanno soldi a sufficienza e perché il welfare non funziona – è un Paese più povero e più arretrato, che stenta inevitabilmente ad avere una visione di futuro”.– in passato ...