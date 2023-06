Don Matteo 14 | quando inizia | data di uscita | cast e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 giugno 2023) Si sta programmando la XIV stagione di Don, che anche per quest’anno promette ampie sorprese per i propri fan. Il progetto dedicato alla nuova stagione della serie televisiva più longeva d’Italia, era già stato confermato in una conferenza stampa della RAI di marzo 2022. La tentazione sulla prosecuzione della storia, però, oggi rimane quello di una reintegrazione, almeno in maniera contenuta, dell’attore Terence Hill, che aveva reso celebre il prodotto televisivo sul “prete di Gubbio” e aveva lasciato il ruolo di protagonista per l’avanzare dell’età anagrafica. Verso Don14 Rai Fiction lo aveva confermato già lo scorso anno, rendendo la serie televisiva come intramontabile all’interno del palinsesto di Rai 1. Con la prima puntata anin onda il 7 gennaio del 2000, al momento le avventure del prete di Gubbio hanno ...