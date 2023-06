Divieti UE sulla spesa al supermercato si sommano a ristrutturazioni green obbligatorie | Famiglie sul lastrico

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 25 giugno 2023) L’Europa entra anche nel carrello della. Le nuove direttive europee rischiano di mandare in rovinae aziende. Un mondoè davvero possibile? Le direttive europee cercano di andare in questa direzione ma il rischio è quello di mandare in rovina tanto le aziende quanto le. NuoviUe/ Ilovetrading.itChe cosa significa sostenibilità? Inquinare meno? Avere un impatto minore sull’ambiente? Certamente. Ma non solo. Una rivoluzione, cioè fatta in nome dell’ambiente e a beneficio di tutti, non può non tenere conto della reale situazione economica dei cittadini. Una rivoluzionedeve essere sostenibile anche sotto il profilo economico. E a farne le spese non possono e non devono essere ...