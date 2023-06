Disastroso in Roma-Siviglia | ma la Uefa lo premia | Taylor confermato arbitro d’élite

(Di domenica 25 giugno 2023)– Laha diramato la lista dei cosiddetti “arbitri“, ovvero i fischietti che hanno particolarmente brillato nella stagione appena conclusa e che saranno assoluti protagonisti anche nella prossima. Caratteristica principale è che soltanto questa ristretta cerchia di arbitri potrà arbitrare le partite di Champions League dai quarti di finale in poi: un riconoscimento dunque importante e prestigooso. Sono 31 i direttori di garati dalla massima organizzazione calcistica europea: tra questi spicca il nome di Anthony, contestatissimo per la sua pessima gestione nella finale di Europa League tra, vinta dagli spagnoli tra le polemiche infinite. Sottolineatura doverosa è la presenza, all’interno della lista, di due fischietti ...

Altro capitolo assai" ricorda " la partecipazione con una cospicua quota societaria inTpl, una avventura spericolata e gestita nel peggiore dei modi, che lungi dal risollevare le ...Altro capitolo assai" ricorda " la partecipazione con una cospicua quota societaria inTpl, una avventura spericolata e gestita nel peggiore dei modi, che lungi dal risollevare le ...Altro capitolo assai- ricorda - la partecipazione con una cospicua quota societaria inTpl, una avventura spericolata e gestita nel peggiore dei modi, che lungi dal risollevare le ...

Disastroso in Roma-Siviglia, ma la Uefa lo premia: Taylor ... Il Faro online

LATINA – Ci sono volute oltre 7 ore venerdì per far ripartire il nodo ferroviario di Roma che dalla tarda mattinata ha mandato in tilt anche i treni della linea Aprilia- Latina-Formia-Minturno. Solta ...(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Oggi forse sia gli spettatori che i giocatori, ma anche gli arbitri non sono più abituati ad arbitrare senza la tecnologia e questo è un ...