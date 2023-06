Disastro sulle montagne russe | morte dopo il deragliamento del trenino | GUARDA

(Di domenica 25 giugno 2023) Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite a causa deldi unin un parco di divertimenti di Stoccolma. I funzionari del parco hanno detto all'emittente pubblica SVT che una delle carrozze dell'attrazione 'Jetline' è deragliata ed è caduta a terra al parco di divertimenti Grona Lund. "È incredibilmente tragico e scioccante", ha detto la portavoce del parco Annika Troselius. "Purtroppo siamo stati informati che una persona è morta e molte sono rimaste ferite". La polizia ha detto che sette persone, sia bambini che adulti, sono state ricoverate in ospedalel'incidente. Il parco divertimenti è stato evacuato per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso.

