“Disability Pride” | il gazebo di piazza Garibaldi diventa accessibile grazie alla generosità di un’azienda tarantina

(Di domenica 25 giugno 2023) Tarantini Time Quotidianodell’azienda“Nuova Infissi Italia”, guidata da Renato Cacciotta, anche ildia tutti. Un autentico miracolo quello compiuto dall’imprenditore tarantino che, con pochissimo preavviso, è stato coinvolto dall’amministrazione Melucci in questa gara di solidarietà per consentire agli artisti diversamente abili che si esibiranno stasera per il “” di poter calcare questo piccolo, ma significativo, palcoscenico. Cacciotta non ha esitato un attimo a offrire il proprio contributo, anche nel ricordo del padre Giovanni recentemente scomparso dopo aver guidato per anni l’azienda. Questa ...

Chi avrà necessità di sedersi perché non può deambulare a lungo, può rivolgersi al Trenino Famiglie Arcobaleno (Carro numero 2), o alla Lapa del(Carro numero 9). Tutti i carri e ...llè un movimento sociale nato negli Stati Uniti negli anni '90, in risposta alla discriminazione e stigmatizzazione delle persone con disabilità. In seguito alle ...Noi simbolicamente terremo il primo corso a ottobre, nella redazione de La Stampa , invitando dei rappresentanti del, del black, eccetera. Parleremo anche del linguaggio ...

In città primo Disability Pride Corriere di Taranto

Thousands of people gathered in Carrickfergus today to celebrate the Learning Disability Pride carnival parade. Organisers have said that they have been blown away by the support that they have ...Bettman's decision to do away with themed warmup jerseys needs to be understood in the context of the recent rise in transphobia around the world.