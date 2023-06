Diletta Leotta | il prezioso solitario al dito | nozze in vista?

(Di domenica 25 giugno 2023)e Loris Karius si preparano a diventare genitori e forse anche marito e mogliee Loris Karius si preparano a diventare genitori di una bimba che nascerà a breve e intanto due giorni fa hanno festeggiato il compleanno del calciatore che ha conquistato la bella conduttrice catenese. Un party con gli amici per festeggiare il 30esimo compleanno di Loris e una foto-dedica con su scritto “Happy birthday Amore” con un ritratto tenerissimo della coppia. Ad agosto invece la conduttrice di Dazn compirà 32 anni. Proprio negli stessi giorni la coppia attende la nascita della loro prima figlia. Per il momento i due vivono la loro storia d’amore a distanza e si vedono a Milano o alle Baleari, e proprio durante una fuga romantica a Dubaie Loris avevano annunciato su Instagram la ...

Fotogallery - Vip a Milano, ecco chi è finito nel mirino dei paprazzi 30 CANDELINE Fotogallery -festeggia il compleanno di Loris Karius INNAMORATI Fotogallery - Eros Ramazzotti in ...Samantha De Grenet, mezzo secolo di bellezza: 'E magari i prossimi 50 sono anche meglio' 30 CANDELINE Fotogallery -festeggia il compleanno di Loris Karius INNAMORATI Fotogallery - ...Ma la confessione hot stupisceNatalia Paragoni a un mese dal parto confessa: 'Ho continue crisi emotive, ho dovuto chiedere aiuto' La teoria di Lilly Lilly Scott è una giovane mamma ...

Diletta Leotta si allena col pancione, criticata sui social - Video iO Donna Io Donna

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta non poteva mancare al trentesimo compleanno del fidanzato Loris Karius. Nonostante avesse già organizzato una sorpresa per la mezzanotte del suo compleanno, ha ...Grandi festeggiamenti per i 30 anni del portiere del Newcastle, che ha festeggiato a Milano insieme alla conduttrice di DAZN e tanti amici ...