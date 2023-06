‘Diego Infinito’ | domani a Volla la proiezione del film su Maradona

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPronti a rivivere le gesta del Dio del Calcio? Lunedì 26 giugno alle ore 18 presso la Tendostruttura in via Carducci di(Na), si svolgerà l’evento gratuito dedicato a Diego Armando. Si terrà ladel“Diego Infinito” e l’esposizione itinerante del Museo della Famiglia Vignati su Diego Armando, la più grande raccolta di cimeli del Dio del Calcio esistente al mondo. Un Museo visitato da televisioni, giornali, tifosi e curiosi da tutto il pianeta. Il valore è reso inestimabile dal rapporto che ha legato e lega tutt’oggi la famigliacon la famiglia Vignati, formata da Lucia Rispoli, tata e mamma napoletana del fuoriclasse argentino, Saverio Silvio, per trent’anni responsabile spogliatoi dello Stadio San Paolo, e ...