Da quanto si è appreso, l'insulina a somministrazione settimanale offre la stessa efficacia di quelle già in uso a somministrazione quotidiana nei pazienti condi tipo 2 che non hanno usato ...Il costo dei farmaci pesa quindi tutto sul paziente, a eccezione delle persone conche possono avere la prescrizione gratuita della Semaglutide fino a un massimo di 1 mg (Ozempic) a settimana.Il territorio ha bisogno di unadi cambiamento che riparta da alcuni paletti per l'...non autosufficienti" a vantaggio dei pazienti in particolare per le patologie croniche come ilo ...

Diabete, la svolta: insulina solo una volta a settimana TGCOM

Arriva un farmaco che permette la somministrazione di insulina nei diabetici per 52 volte all'anno invece di 365. Ecco quali sono i vantaggi e come si è svolta la ricerca ...Per i pazienti diabetici si potrebbe passare da 365 a sole 52 iniezioni di insulina in un anno. Una vera e propria rivoluzione della terapia sembra essere prossima per i 500 milioni di pazienti diabet ...