Diabete | arriva la rivoluzione Icodec | cosa cambia

Diabete, arriva la rivoluzione "Icodec": insulina una vola alla settimana ilGiornale.it

È in attesa dell'approvazione da parte degli enti regolatori del farmaco, la nuova molecola "Icodec", un'insulina basale che può essere inoculata solo una volta alla settimana ...Arriva un farmaco che permette la somministrazione di insulina nei diabetici per 52 volte all'anno invece di 365. Ecco quali sono i vantaggi e come si è svolta la ricerca ...