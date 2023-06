Di Napoli | «Inter | ripatire da Lautaro Martinez! Perplesso da Lukaku»

(Di domenica 25 giugno 2023) Arturo Di, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del mercato dell’. L’ex attaccante si focalizza suMartinez– Queste le parole di Di: «Martinez è innamorato dell’e di Milano, ripartire su di lui.mi ha lasciato, abituato a vederlo in una certa maniera rivederlo discontinuo è sembrato strano. Ma il giocatore non si discute, ma ripartire di lui con mentalità ed ambizioni diverse, perché no».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

...partite sia per il cammino straordinario del. Pioli (LaPresse)Per quanto concerne la Champions League, invece, il Milan è arrivato fino alla semifinale ma il doppio confronto con l'ha ...... fa il botta e risposta con l'che in queste ore ha chiuso con l'arrivo di Marcus Thuram, ... tutt'ora Ds del, già a lavoro per i bianconeri e con la quasi certezza che il colpo sia stato ...La sensazione è che sarà un campionato in cui ilpotrà fare la sua parte e, se resta Osimhen, potrà fare ancora una parte da protagonista. Ma non è pensabile che(12 sconfitte), Juventus ...

Napoli-Inter, 10 Daspo per i tifosi: punito anche un 16enne AreaNapoli.it

Stefano Agresti, giornalista, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato del calciomercato delle big italiane soffermandosi anche sul Napoli: " Il Milan dalla cessione di Tonali un po’ di soldi li avrà, ma ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...