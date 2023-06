Di Gennaro | «Bellanova cresciuto tanto nell’Inter in due aspetti!»

(Di domenica 25 giugno 2023)premiato MVP di Svizzera-Italia (vedi articolo). Il laterale dell’Inter elogiato anche da Di, che ne ha visto una crescita importante CRESCITA ? Su Rai Sport, Antonio Diha commentato la prestazione di: «Raoul, giocare in una squadra come l’Inter acquisisci in esperienza e mentalità. Vincere trofei e fare la finale di Champions League può solaiutare. Oggi fatto molto bene, poteva fare anche un gol nella ripresa ma ha calciato alto. Prestazione comunque molto positiva». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Candidati anche la viceministra Teresa(capolista al Senato in Puglia e in Sicilia), ... C'è anche chi storce il naso, comeMigliore: lui è stato candidato in una posizione difficile, ...Candidati anche la viceministra Teresa(capolista al Senato in Puglia e in Sicilia), ... C'è anche chi storce il naso, comeMigliore: lui è stato candidato in una posizione difficile, ...