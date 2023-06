Delegazione Lega Giovani Bergamo al summit di Confindustria Giovani

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 giugno 2023) Rapallo. Unadi quattrodellabergamasca ha presenziato al 52° Convegno Nazionale deiImprenditori di, che si è tenuto sabato 24 giugno a Rapallo. Presenti (nella foto con Attilio Fontana, da sinistra): Steven Pecis, Luca Montanelli, Rudy Zanoli e Tommaso Perani. Durante la mattinata si è discusso di temi fondamentali per l'industria del futuro come la transizione energetica e digitale, l'intelligenza artificiale e la finanza alternativa. Presenti anche il Vicepremier Matteo Salvini e il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il quale è intervenuto per ribadire l'importanza dell'autonomia differenziata.