David Quammen | l' uomo che ha predetto il COVID | lancia l' allarme | Sarà ancora peggio

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie L'autore, famoso per il suo bestseller "Spillover", hail-19 già alcuni anni fa. Oggi, torna alla ribalta con una nuova profezia: arriverà qualcosa dire rispetto al. Nel suo ultimo libro, "Senza respiro",spiega le origini del-19 e il passaggio dei virus dagli animali all'. L'esperto è convinto che la prossima minaccia potrebbe essere un altro Coronavirus o un virus dell'influenza, come l'influenza aviaria H5N1. La sua profezia è forte e incute timore per il futuro. Di cosa parliamo in questo articolo...hail-19 nel suo libro "Spillover"...

Abbiamo già una nuova pandemia, che rischia di essere 'peggiore del Covid ': è l' aviaria . E 'basta solo un'altra mutazione', spiega, l'uomo che per primo lanciò l'allarme Coronavirus, per trasformare il virus H5N1 in una bomba pronta a deflagrare tra gli uomini. Il rischio, spiega il divulgatore, è che l'umanità sia ...Tra questi, scrittore e divulgatore scientifico statunitense, che nel 2013 profetizzò l'arrivo di un nuovo Coronavirus dalla Cina. A premiarlo il manager di TIM. 21 giugno 2023... l'autrice americana Joyce Carol Oates, la scrittrice iraniana Azar Nafisi, il divulgatore scientifico'. Come da tradizione, il 24 giugno l'evento andrà in onda su Rai 1 e in ...

David Quammen: “Basta una mutazione e il virus dell’aviaria può ... Il Fatto Quotidiano

Abbiamo già una nuova pandemia, che rischia di essere "peggiore del Covid": è l'aviaria. E "basta solo un'altra mutazione", spiega David Quammen, l'uomo che per primo lanciò l'allarme Coronavirus, per ...È appena rientrato dal suo ultimo viaggio in Italia, dove al Teatro greco di Taormina ha ricevuto, al Taobuk Festival, il premio Scienza. Ed è convinto che, ora, rispetto al Covid-19, stiamo ricalcand ...