David-Napoli | il Lille spara alto | la cifra del cartellino

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 25 giugno 2023) Osimhen, dopo la super stagione giocata quest’anno, ha colpito tutti i top club europei, come il PSG. Ilcerca il sostituto. Ilcerca il sostituto per un’eventuale partenza di Osimhen: il prescelto sembra essere Joanthan, il centravanti del, talentino classe 2000. Joanthan, ilfissa il prezzo Fissato il prezzo di Jonathan(ANSA)Il canadese ha segnato 24 reti e servito 4 assist nell’ultimo campionato di Ligue1. Il francese costa, la richiesta del club francese è infatti di 50 milioni di euro per il suo. Ill’ha comunque individuato come erede perfetto di Osimhen per caratteristiche tecniche e fisiche.è interessato in passato anche ad alcuni club ...