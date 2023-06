Dalle passerelle della Moda Uomo una riflessione sulla mascolinità contemporanea Da Zegna a Kiton | ecco l’identikit dell’uomo moderno

(Di domenica 25 giugno 2023) Le sfilate diche si sono appena concluse hanno visto un acceso dibattito sul concetto di. Gli stilisti hanno provato ad indagare e delinearedell’, cercando il punto di equilibrio tra esigenzecontemporaneità, sensibilità personale e identità del brand. Un lavoro certosino, frutto di un’attentache va in tutt’altra direzione rispetto rispetto alla spinta alla fluidità degli ultimi anni, quando addirittura si parlava di abolire le distinzioni tra sfilatee donna. Il tema è più che mai attuale, si intreccia con episodi di cronaca nera, con la questione delle differenze di genere e con i diritti LGBTQ+, passando, appunto, per ledi ...

Come abbinare il rosa barbie: consigli di stile Il rosa di per sé è uno dei colori più amati... è stato indossato da tantissime celebrità, oltre ad averlo visto sullepiù importanti. ...... vedere famiglie che portano fuoricase allagate i propri mobili fradici d'acqua, acquistati ...Umbra ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente per la chiusura temporanea delle due...Insomma, l'immagine fornita è di massima operatività finprime ore della catastrofe. "Ora non ... Bulbi poi interviene sulla polemica su Roncofreddo: "Sono state fattee sopralluoghi ...

Dalle passerelle della Moda Uomo una riflessione sulla mascolinità contemporanea Il Fatto Quotidiano

Nell'ambito degli eventi per i festeggiamenti del cinquecentenario della nascita di Vicino Orsini (1523-2023) ieri sera nel suggestivo scenario del Sacro Bosco di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è a ...Abiti cut out sensuali e dagli spacchi strategici, come possiamo indossarli anche di giorno Le tendenze dalle passerelle.