Dalla ribellione alla ritirata | cronaca di una crisi | le 24 ore di follia in Russia e i possibili scenari

(Di domenica 25 giugno 2023) Il gruppo paramilitare russo Wagner, guidato da Evgeny Prigozhin, si è ribellato contro l’esercito regolare e i suoi miliziani sabato hanno preso posizione in diverse regioni, gettando il presidente Vladimir Putin in una gravenel mezzo del conflitto ucraino. PRIGOZHIN INVITARIVOLTA... Dopo settimane di crescenti tensioni tra il leader della Wagner e Mosca, venerdì sera Yevgeny Prigozhin...

La marcia del gruppo Wagner verso Mosca si è fermata. A 200 chilometri dalla capitale russa il capo della compagnia di mercenari, Yevgeny Prigozhin, che venerdì aveva avviato una rivolta armata, ha annunciato di avere ordinato ai suoi di fermarsi e tornare indietro.

Le forze della Wagner arrivano a poche ore di autostrada da Mosca, poi la mediazione di Lukashenko blocca tutto. Il capo dei ribelli andrà in Bielorussia, i soldati coinvolti non saranno processati. M ...Tutto in 24 ore. A Rostov sul Don, città sud-occidentale della Russia, vicina al confine con l'Ucraina, le milizie Wagner prima prendono il controllo di siti militari chiave, senza incontrare troppa ...