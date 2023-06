Dalla Germania – Meunier ceduto dal Borussia | c’è il Napoli

(Di domenica 25 giugno 2023) Thomasfinisce sul calciomercato, ilDortmund vuole cedere il giocatore, lo segue anche il. Notizie Calciomercato– Secondo le ultime quando riferisce la Bild c’è anche ilsuadelDortmund. Deludente la stagione del club tedesco che ha perso all’ultima giornata il titolo in Bundesliga pareggiando l’ultima gara, e finendo per perdere lo scudetto a causa della differenza reti a sfavore. IlDortmund dopo averJude Bellingham al Real Madrid è pronto a fare altre cessioni. Una di queste riguarda Thomas, l’esperto esterno ha collezionato solo 18 presenze nell’ultima stagione ed ora cerca una sistemazione. Secondo quanto riferisce la Bild, è ...

Dalla Germania - Meunier lascia Dortmund a prezzo di saldo: anche il Napoli sul belga Tutto Napoli

Dopo l'addio di Jude Bellingham, ceduto al Real Madrid, il club giallonero cerca ora una sistemazione per l'esperto esterno belga Thomas Meunier.