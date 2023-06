Dal Portogallo | “Milan su Taremi | concorrenza dall’Arabia Saudita”

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilsi aggiunge alla corsa per Mehdi, attaccante del Porto e della nazionale iraniana, in scadenza di contratto a giugno del 2024. Lo scrive il giornale portoghese O Jogo. Non manca però la: il club sta valutando in queste ore un’offerta dell’Al Hilal, che ha già ufficializzato l’acquisto di Ruben Neves. Si può chiudere già questa settimana, mentre il club rossonero rimane alla finestra.è reduce da una grande stagione, che l’ha visto realizzare 31 gol in 51 presenze, impreziosite da 14 assist. SportFace.

... laboratori e masterclass oltre 50 Compagnie attese da Italia, Francia, Spagna,, Olanda, ... Un cerchio dunque, che partesostegno alla produzione, continua nella programmazione e arriva ...L'incontro sarà occasione per divulgare in anteprima internazionale l'handbooktitolo "... vale a dire Slovenia, Olanda,, Croazia, Francia, Spagna....minore prestigio (e incasso) in cambio dello stralcio del fascicolo è la strada maestra presa... Benfica () 13. Siviglia (Spagna) 14. Lipsia (Germania) 15. Porto

Dal Portogallo - Interesse dell'Inter per Otavio: ha una clausola da 40 milioni di euro Fcinternews.it

Arabia Saudita - mesi fa Pronostico Cristiano Ronaldo (38)Questo Lega professionistica saudita Potrebbe essere il "quarto o quinto campionato più forte ...Ojogo indica come il Milan possa essere in corsa per il nazionale iraniano Taremi, di proprietà del Porto. Il club vorrebbe fare plusvalenza, per questo si sta valutando in queste ...