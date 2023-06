Da intellettuale a combattente | elogio di Netanyahu

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 giugno 2023) Nel 1976 un’unità scelta dell’esercito israeliano atterrò in piena notte all’aeroporto della città ugandese di Entebbe per liberare più di cento ostaggi ebrei e israeliani tenuti lì da terroristi tedeschi e palestinesi dopo il dirottamento di un volo partito da Tel Aviv e diretto a Parigi. A guidare quell’impresa era un giovane tenente colonnello, appena trentenne, comandante di Sayeret Matkal, la più prestigiosa unità d’élite dell’esercito israeliano. Il suo nome era Yonathan. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/Liberilibri-Podcast-Lettere-1.mp4 Fu lui l’unico caduto militare di quell’operazione perfetta che il giorno seguente fu salutata come un’impresa epocale da tutti i principali media occidentali. Il nome di Yoni, fino ad allora sconosciuto, divenne in Israele sinonimo di eroismo. I fratelli più giovani, tra cui il futuro primo ...