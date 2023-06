Cremonese | a un passo il rinnovo di Ciofani

(Di domenica 25 giugno 2023) Daniel, attaccante della, rinnoverà presto il suo contratto con i grigiorossi in vista della prossima stagione in Serie B Daniel, attaccante della, rinnoverà presto il suo contratto con i grigiorossi in vista della prossima stagione in Serie B. Secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, l’incontro fra il club e l’entourage dell’attaccante andato in scena ieri è stato positivo e la punta in scadenza di contratto firmerà il prolungamento.

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE MARCO CARNESECCHI ruolo: portiere squadra: Cremonese valore: 13 mln di euro Era in prestato, tornerà all'Atalanta

Ha difeso la porta della Cremonese, nonostante la retrocessione è riuscito a mettersi in mostra. Classe 2000, di proprietà dell’Atalanta, è stato accostato alla Juventus. Nelle ultime uscite ...Per pianificare il suo futuro, quindi, la Cremonese parte dalle certezze del passato. Ovvero da nomi di chi conosce bene l’ambiente e può quindi contare su condizioni ideali per favorire il rilancio ...