Costumi da bagno | lavateli così per non scolorirli

(Di domenica 25 giugno 2023) È tempo dida, colorati e sgargianti, è tempo di sole, piscina, mare, è tempo di partire e di sognare. Come un sogno appare lavare il bikini per ripulirli da cloro o salsedine, sabbia o sassi e ritrovarli inalterati nelle loro nuance più accese. Purtroppo non è mai: le sfumature sbiadiscono lasciando solo il ricordo della loro intensità! Non solo, spesso i tessuti si rovinano e perdono la loro forma originari: elastici lassi e fibre sgualcite ci fanno sembrare sciatte proprio quando vorremmo sfoggiare la nostra silhouette! Da ora in poi, però, con i consigli di Non Solo Riciclo, potrete evitare questo fastidioso problema. Curiose di sapere come fare? Iniziamo!dacolorati: ecco come lavarli Per mantenere inalterati tessuto e colore dei vostri...

Tendenza righe: idapiù colorati dell'Estate 2023 Moda comanda colore. Meglio se vitaminico, solare e mixato. Un inno alla bella stagione di Floriana Colangelo L a fantasia più IN dell'Estate 2023 in ..."Sei una gran bella persona - commenta Massimo Intrusi, imprenditore di Gambettola - Producodasolo per donna e mi piacerebbe metterti addosso qualcuno dei miei capi linea "Marette"". "...... al106b CocoBeach. Per l'occasione si potrà essere coinvolti nella preparazione della '... Qui sono conservati documenti d'epoca sugli usi emarinari e vecchi attrezzi da pesca tipici ...

Costumi da bagno 2023: i brand da scoprire quest'estate Grazia

La 'prova costume' genera ansia, si parla addirittura di “bikini blues” per definire quel mix di angoscia e apprensione che si manifesta quando è il momento di scoprirsi e andare in spiaggia. Secondo ...La fantasia più IN dell’Estate 2023 in spiaggia Le righe, tema dominante per il costume da bagno donna, sia in versione intero che bikini. Un classico questa stagione in nuance vitaminiche, con le in ...