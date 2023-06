Cosa sono gli NFT in parole semplici

Leggi su blockworld

(Di domenica 25 giugno 2023) Un non-fungible token ovvero un NFT è un tipo speciale di token, una rappresentazione digitale all’interno di un sistema di registri distribuiti o blockchain che può conferire alcuni diritti, titolarità o posizioni giuridiche attive. I token posavere una classificazione diversa a seconda di determinate proprietà conferite dall’emettitore che varia a seconda dello scopo del token stesso. Un NFT può rappresentare oggetti del mondo reale come opere d’arte, musica, giochi e collezioni di qualsiasi tipo. NFT ovvero Non fungible token che in italiano significa gettone non copiabile ossia qualdi unico che non può essere sostituito da altro. Chi acquista un’opera legata a un non-fungible token non acquista l’opera in sé, ma semplicemente la possibilità di dimostrare un diritto sull’opera, garantito tramite uno smart contract. Tutto comincia con una ...