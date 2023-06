(Di domenica 25 giugno 2023) Contrariamente a un’opinione diffusa che le considera inevitabilmente relegate in un ruolo più o meno subalterno all’interno dell’ambiente domestico, le donne nei Paesi del Golfo svolgono, a livello di leadership, una funzione decisiva di equilibrio nella distribuzione del potere nell’ambito di famiglie che crescono esponenzialmente di dimensioni col succedersi delle generazioni e dalla cui tenuta e unità dipende l’integrità dello Stato. È così a Doha, dove Moza bint Nasser, seconda moglie dell’Emiro Padre Hamad e figlia di quel Nasser bin Abdullah Al-Missned fiero oppositore del padre di Hamad deposto dallo stesso Hamad nel 1995, ha orchestrato l’ascesa al trono del giovane figlio Tamim nel 2013, allora trentatreenne e quindi destinato a regnare a lungo sulla Penisola. Allo stesso modo, l’incoronazione nel 2015 di Salman, figlio del fondatore del Regno Saudita Abd Al-Aziz, segna il ...

Putin ha ulteriormentela carriera di Prigozhin, garantendogli ricchi contratti con le mense ...è la compagnia Wagner. Prigozhin ha radunato disperati, ex militari ed ex galeotti e ha ...Gli analisti si domandano chi oabbiaEvgenij Prigozhin verso il colpo di stato : il risentimento per la dissennata gestione della guerra che ha causato 20mila morti fra le fila della ...Quali potrebbero essere le motivazioni che hannoPrigozhin a prendere una decisione del ... Apotrebbe portare se accadesse 'Prima di questo outing clamoroso, il comportamento di Prigozhin ...

Cosa ha spinto Abu Dhabi verso Lazard Formiche.net

Ecco quali sono il contesto e le ragioni che hanno portato gli emiri a tentare l'acquisizione di una delle più prestigiose banche d’affari degli Stati Uniti ...La Russia è stata scossa da una breve ma drammatica rivolta armata di un gruppo mercenario che opera in Ucraina e in altri paesi in conflitto: la brigata Wagner. Il suo leader, Yevgeny Prigozhin, è un ...