Cosa ha detto il Papa su Emanuela Orlandi all’Angelus | “Segnale positivo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 giugno 2023) A 40 anni dalla scomparsa di, la cittadina vaticana di 15 anni che non fece più ritorno a casa dopo le lezioni di musica il 22 giugno 1983 a Roma,Francesco ha voluto dedicare un pensiero speciale ai familiari e a tutte le persone che hanno vissuto il dramma di una perdita senza spiegazione. Durante l’Angelus di oggi 25 giugno 2023, il Pontefice ha espresso la sua vicinanza e la sua preghiera per la famiglia, in particolare per la mamma della ragazza, ancora in attesa di saperesia accaduto a sua figlia. Un gesto inaspettato e commovente, che ha colto di sorpresa il fratello di, Pietro, che da anni si batte per ottenere verità e giustizia sulla vicenda. Pietroha definito le parole del ...