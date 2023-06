CORRSPORT | Napoli | se Osimhen parte si valutano solo tre nomi

(Di domenica 25 giugno 2023) I possibili sostituti dial. Rasmus Winther Hojlund, Beto e Jonathan David sono ipiù caldi. CALCIOMERCATO. Il futuro di Victoralè incerto. Nonostante il club voglia rinnovare il contratto del bomber, è attento a possibili sostituti in caso dinza. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero trein cima alla lista. Rasmus Winther Hojlund è il primo nome. Il giovane attaccante danese ha dimostrato di avere tutto ciò che serve per una squadra che vuole restare nell’Olimpo del calcio. Con i suoi vent’anni, la capacità di produrre gol (dieci complessivamente con l’Atalanta) e un ingaggio che rientra nei parametri del, Hojlund è un candidato forte. Tuttavia, per assicurarsi i ...

Victor Osimhen ha discusso con Roberto Calenda, suo agente, in merito alla proposta di rinnovo avanzata da De Laurentiis.Il Napoli ha messo gli occhi su Hojlund, la stella emergente dell'Atalanta, in alternativa piacciono anche Beto e David.