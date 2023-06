Corriere dello Sport – Inter | la cessione di Brozovic diventa una priorità

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-25 14:54:21 Arrivano conferme dal CdS: «Marcelo fai in fretta». L’, infatti, non vuole perdere il vantaggio che si è presa su Frattesi, rischiando di farsi soffiare il centrocampista dal Milan, o da un’altra concorrente, solo che occorre piazzare unaper chiudere l’operazione con il Sassuolo. E, in questo senso, è il nerazzurro più vicino a fare le valigie. La speranza, quindi, è che la prossima settimana sia quella giusta per l’offerta definitiva dell’Al Nassr., le differenze Per la verità, in Spagna continuano ad insistere che in corsa ci sia ancora il Barcellona e che il giocatore preferirebbe la Catalogna rispetto all’Arabia Saudita, a differenza dei suoi agenti. Solo che c’è una bella differenza tra l’ingaggio proposto dal club blaugrana e quanto offerto dall’Al Nassr: ...

La Lazio si sarebbe aggiunta alla lunga lista di pretendenti per Cyril Ngonge, attaccante dell'Hellas Verona Secondo quanto riportato nell'edizione odierna delSport, la Lazio potrebbe accelerare presto per Cyril Ngonge dell'Hellas Verona. Il club gialloblù valuta l'attaccante 10 milioni di euro. L'idea della squadra biancoceleste è quella di ...Continua a suscitare scalpore il video ripreso al matrimonio di Alessandro Bastoni , diventato ormai virale. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, in cui sono presenti i giocatori dell'Inter ...ROMA KRISTENSEN - In maniera del tutto inaspettata, la Roma starebbe per chiudere per il suo terzo colpo di mercato. Come riportato dal 'Sport ', è ai dettagli la trattativa per l'arrivo nella capitale del terzino del Leeds Rasmus Kristensen . ROMA, ALTRO COLPO IN ARRIVO: VICINO IL TERZINO KRISTENSEN La Roma ha già ...

Corriere dello Sport, la Reggina: 'Siamo in regola' CityNow

«Marcelo fai in fretta». L’Inter, infatti, non vuole perdere il vantaggio che si è presa su Frattesi, rischiando di farsi soffiare il centrocampista dal Milan, o da un’altra concorrente, solo che occo ...Via l’ideale collante tra passato, presente e futuro - Paolo Maldini - e primo giorno d’estate con un Tonali in meno. Basterebbe questo, per centrifugare il malumore dei tifosi milanisti venti giorni ...