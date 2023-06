Continui mal di testa? Come riconoscere se si tratta di cefalea | emicrania o cervicalgia | i sintomi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 25 giugno 2023) Risolvi subito questo seccante problema: i medici ti svelano le diverse cause e soluzioni rapide. A chi di noi non è capitato? È un’esperienza veramente diffusa ma le cause possono essere tante e di conseguenza anche le terapie lo sono. Il mal dipuò essere leggero oppure talmente grave da bloccarci nelle attività di tutti i giorni ma per riuscire a fronteggiarlo dobbiamo capire le sue cause e le sue caratteristiche. Ci sono tanti tipi di mal die scoprendo le cause si può risolvere – grantennistoscana.itUn tipo di mal diparticolarmente pesante è quello caratterizzato da dolore cronico oppressivo e diffuso su tutta la. In questo caso parliamo dimuscolo-tensiva e la sua dinamica è quella di un dolore che cresce lentamente oppure improvvisamente. Tecnicamente si parla di ...