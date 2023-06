Conte | “Continueremo con responsabilità il dialogo fra le opposizioni”

(Di domenica 25 giugno 2023) ROMA – “Ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta, ma il nostro è un percorso di, non siamo in dirittura finale di arrivo, macon grande, e lealtà, mantenendo alta l’asticella”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, alla manifestazione della Cgil, a Roma, parlando delle. “Se dovessi considerare la maggioranza, si stanno dividendo su tutto, rimangiando le promesse elettorali, mi preoccuperei più dello stato di salute della maggioranza, che hadi governo”. L'articolo L'Opinionista.

... questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta', ammette, 'ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura di arrivo, macon grande responsabilità, e lealtà, ...... "Dobbiamo aiutare quelli che sono i valori condivisi tra noi e i seguaci di, altrimenti ... la Schlein è stata chiarissima per quanto riguarda la guerra in Ucraina:"Noiad essere ...a batterci per le adozioni. È ancora più forte la partecipazione, ci saremo con i ... A chi le chiedeva dei rapporti con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, Schlein ha risposto:...

Conte continueremo con responsabilità il dialogo fra opposizioni ... Agenzia ANSA

Prima la sortita di Elly Schlein alla manifestazione del M5s sul lavoro, poi l'aperitivo in un bar di Campobasso, infine il saluto sotto il palco della Cgil. E' un percorso fatto di piccoli passi semp ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...